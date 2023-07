Si vous regardez la façon dont les lanceurs et lanceuses d'alertes ont été attrapé·e·s après 2013, il est clair que la chose la plus importante que vous pouvez faire pour maintenir votre anonymat est de réduire le nombre d'endroits où vous pouvez faire des erreurs dans votre activité opérationnelle. Tor et Tails font toujours précisément cela.